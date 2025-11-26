Penasihat Keamanan Nasional Korsel Akan Kunjungi Washington untuk Bahas Tindak Lanjut KTT Korsel–AS

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac akan melakukan perjalanan ke Washington, D.C., pada pekan depan untuk membahas langkah tindak lanjut KTT Korea Selatan-Amerika Serikat (AS) serta koordinasi terkait Korea Utara.Menurut sejumlah sumber diplomatik pada Rabu (10/12), Wi dijadwalkan tiba pada Selasa (09/12) waktu setempat dan diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.Kedua pihak diperkirakan akan membahas implementasi lembar fakta bersama yang dirilis pada 13 November, yang merinci kesepakatan yang dicapai dalam KTT tersebut.Pada tanggal 2 Desember lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korea Selatan, Park Yoon-joo dan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Allison Hooker sepakat untuk segera mengaktifkan badan konsultatif tingkat kerja guna melaksanakan kesepakatan KTT di bidang energi nuklir, pembuatan kapal, dan kapal selam bertenaga nuklir.Sejalan dengan kesepakatan tersebut, Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan telah membentuk tiga gugus tugas, masing-masing untuk pengayaan uranium, kapal selam bertenaga nuklir, dan anggaran pertahanan, dan konsultasi tingkat kerja dengan AS kini sedang berlangsung.