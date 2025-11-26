Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korut Luncurkan Sekitar 10 Roket ke Arah Laut Barat

Write: 2025-12-10 14:50:59Update: 2025-12-10 15:47:14

Photo : YONHAP News

Korea Utara menembakkan sekitar sepuluh peluru artileri dari sistem peluncur roket ganda ke arah Laut Barat pada Selasa (09/12). 

Seorang pejabat militer Korea Selatan pada Rabu (10/12) menyampaikan bahwa pihaknya mendeteksi peluncuran rentetan tembakan artileri berkaliber 240 milimeter oleh Korea Utara yang diarahkan ke perairan Laut Barat pada Selasa.

Pejabat itu menilai bahwa penembakan tersebut merupakan bagian dari latihan musim dingin rutin Korea Utara yang biasanya digelar pada Desember. 

Sebelumnya, pada tanggal 1 dan 3 bulan lalu, militer Korea Utara juga menembakkan masing-masing sekitar sepuluh roket berkaliber 240 milimeter ke arah Laut Barat.
