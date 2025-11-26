Korsel Sampaikan Protes atas Masuknya Pesawat Militer China dan Rusia ke KADIZ

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Selasa (09/12) menyampaikan protes keras setelah pesawat militer China dan Rusia memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea (KADIZ) di wilayah Laut Timur dan Laut Selatan.Menurut Kementerian Pertahanan, Direktur Kebijakan Internasional Kementerian Pertahanan, Lee Kwang-seok, pada Rabu (10/12) pagi telah menyampaikan protes keras kepada atase pertahanan China dan Rusia di Korea Selatan terkait masuknya pesawat militer kedua negara tersebut ke dalam KADIZ.Ia melanjutkan bahwa militer Korea Selatan akan terus merespons secara aktif aktivitas pesawat negara-negara tetangga di dalam KADIZ, sembari tetap mematuhi hukum internasional.Sebelumnya, Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan bahwa pada Selasa sekitar pukul 10.35 pagi, tujuh pesawat militer Rusia dan dua pesawat militer China memasuki KADIZ di wilayah Laut Timur dan Laut Selatan secara bergiliran, lalu keluar setelah sekitar satu jam.Sebagai respons, militer Korea Selatan mengerahkan jet tempur Angkatan Udara dan mengambil langkah taktis untuk mengantisipasi kemungkinan situasi tak terduga.Ini merupakan pertama kalinya dalam lebih dari satu tahun pesawat militer Rusia dan China memasuki KADIZ secara bersamaan sejak kejadian pada 29 November tahun lalu.