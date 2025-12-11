KTT Korsel-Jepang Akan Digelar di Kuil Todaiji, Jepang pada Pertengahan Januari

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan dan Jepang sedang mempertimbangkan pertemuan puncak kedua negara di kota Nara, Jepang.Surat kabar Mainichi Shimbun melaporkan bahwa pertemuan puncak antara Presiden Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi rencananya akan diadakan pada tanggal 13-14 Januari 2026.Mainichi menjelaskan, KTT di luar Tokyo dapat diharapkan menciptakan suasana yang akrab karena protokol formal cenderung dikesampingkan.Pertemuan rencananya digelar di Nara yang merupakan prefektur asal PM Sanae Takaichi dan kota Nara merupakan kota pusat di Prefektur Nara, dulunya ibu kota Jepang dan saat ini merupakan salah satu kota kuno terkemuka bersama dengan Kyoto.Kuil Buddha kuno yang bersejarah, Todaiji, sedang dipertimbangkan sebagai tempat pertemuan kedua pemimpin negara.Rencananya, kedua pemimpin akan mengunjungi dan meletakkan karangan bunga di dekat Stasiun Yamato-Saidaiji di kota Nara, tempat mantan PM Shinzo Abe ditembak dan dibunuh saat berkampanye pada tahun 2022.Pada KTT Korea Selatan dan Jepang di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Oktober lalu, Presiden Lee menyarankan pertemuan puncak kedua negara berikutnya digelar di Prefektur Nara, sesuai prinsip "diplomasi ulang-alik".Ini akan menjadi kunjungan pertama Presiden Lee ke Jepang sejak PM Takaichi menjabat.Di tengah kondisi memburuknya hubungan dengan China, Jepang berupaya untuk mengonfirmasi kerja sama dengan negara tetangganya, Korea Selatan, untuk mempertahankan tren perbaikan dalam hubungan bilateral.