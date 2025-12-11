Kim Jong-un Diperkirakan Bahas Restrukturasi Partai dan Negara dalam Sidang Pleno Kongres Partai Buruh

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Kamis (11/12) bahwa Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengambil kesimpulan penting pada hari kedua sidang pleno ke-13 Komite Sentral ke-8 Partai Buruh yang digelar untuk mempersiapkan Kongres ke-9 Partai.Dalam sidang yang berlangsung 10 Desember, Kim menyampaikan kesimpulan terkait evaluasi pelaksanaan kebijakan utama partai dan pencapaian utama negara tahun ini, laporan kerja Komisi Pemeriksa Pusat Partai, serta agenda persiapan Kongres ke-9.Akan tetapi, KCNA tidak mengungkapkan rincian kesimpulan yang disampaikan Kim. Tindakan itu dipandang sebagai upaya mempertimbangkan bahwa pembahasan terkait kongres partai dijadwalkan berlanjut hingga awal tahun depan.Sidang pleno juga membahas persiapan kongres dari pada kader dan masalah yang harus diselesaikan sebelum kongres partai berlangsung.Korea Utara telah menggelar sidang pleno sejak tanggal 9 Desember. Korea Utara diperkirakan akan menentukan dan mengumumkan garis kebijakan domestik dan luar negeri utamanya selama lima tahun ke depan, termasuk sikapnya terhadap Amerika Serikat dan Korea Selatan pada Kongres Partai yang akan diadakan pada Januari atau Februari tahun depan.Media Korea Utara juga melaporkan bahwa masalah organisasi turut dibahas pada hari kedua sidang, sehingga memunculkan kemungkinan adanya restrukturisasi organisasi partai dan negara dalam kongres mendatang.