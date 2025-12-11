Korsel dan AS Bahas Kerja Sama untuk Keamanan Ekonomi dan Rantai Pasokan

Photo : YONHAP News

Otoritas diplomatik Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memperkuat kerja sama strategis di bidang keamanan ekonomi dan rantai pasokan antara kedua negara.Wakil Menteri Luar Negeri Kedua Korea Selatan, Kim Jin-ah dan Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Ekonomi, Jacob Helberg mengadakan Konsultasi Ekonomi Tingkat Tinggi (SED) ke-10 di Washington D.C. pada Rabu (10/12) waktu setempat untuk membahas isu-isu ekonomi utama.Kedua Wakil Menteri menekankan pentingnya penguatan langkah-langkah keamanan ekonomi bersama dan pengamanan rantai pasok yang dapat diandalkan.Keduanya juga sepakat untuk memperkuat kerja sama untuk merespons praktik dan kebijakan yang tidak adil dan non-pasar secara bersama-sama, serta mencari cara untuk memperkuat koordinasi keamanan ekonomi dan nasional.Selain itu, kedua negara menegaskan kembali status implementasi kesepakatan yang telah dicapai dalam dua KTT sebelumnya.Wakil Menteri Korea Selatan menyampaikan kepada pihak AS bahwa kesepakatan terkait pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas harus segera dilaksanakan.Lebih lanjut, kedua belah pihak membahas upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi investasi yang dipimpin oleh pemerintah dan sektor swasta Korea Selatan di industri manufaktur AS, kunjungan pebisnis Korea Selatan ke AS, serta memperluas cakupan kerja sama timbal balik.