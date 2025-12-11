Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

Ekspor Korsel Naik 17,3% pada 10 Hari Pertama Desember

Write: 2025-12-11 11:16:21Update: 2025-12-11 11:20:32

Ekspor Korsel Naik 17,3% pada 10 Hari Pertama Desember

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan selama 10 hari pertama Desember tercatat 20,6 miliar dolar AS, meningkat 17,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut data Layanan Bea Cukai yang dirilis pada Kamis (11/12), angka itu merupakan rekor tertinggi untuk ekspor yang dihitung pada periode 1-10 setiap bulan. Dengan mempertimbangkan hari kerja, rata-rata harian ekspor naik 3,5%.

Peningkatan volume ekspor itu sebagian besarnya didorong oleh semikonduktor yang menduduki 25,6% dari total ekspor. Nilai ekspor semikonduktor melonjak 45,9% dibandingkan tahun lalu, mencapai 5,3 miliar dolar AS.

Di bandingkan periode sama tahun lalu, ekspor ke China  meningkat sebesar 12,9% menjadi 4,2 miliar dolar AS sedangkan ke Amerika Serikat menurun sebesar dan 3,2% menjadi 3,6 dolar AS.

Porsi ekspor ke tiga negara utama, China, AS, dan Vietnam, mencapai 48,3% dari total ekspor Korea Selatan.

Impor meningkat 8% menjadi 20,6 miliar dolar AS selama periode tersebut, menghasilkan defisit perdagangan sebesar 70 juta dolar AS.
