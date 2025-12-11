The Fed Pangkas Suku Bunga Acuan 0,25%

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25% menjadi 3,50-3,75% pada Rabu (10/12).Pemangkasan itu merupakan yang ketiga kalinya di tahun ini. Sebelumnya, pemangkasan dilakukan bulan September dan Oktober.Dengan keputusan The Fed itu, selisih suku bunga antara Korea Selatan dan AS menyempit menjadi 1,25%.Fed tetap mempertahankan proyeksi suku bunga acuan akhir tahun depan di 3,4%, memberi sinyal kemungkinan satu kali penurunan tambahan pada 2026.Pemangkasan suku bunga dilakukan sebagai respons terhadap makin banyaknya tanda pelemahan pasar tenaga kerja dalam beberapa bulan ini.The Fed juga menilai inflasi tetap berada di tingkat cukup tinggi.Mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi, The Fed memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3% tahun depan karena ketidakpastian tentang prospek ekonomi masih tinggi.