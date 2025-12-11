Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

The Fed Pangkas Suku Bunga Acuan 0,25%

Write: 2025-12-11 11:23:46Update: 2025-12-11 11:32:09

The Fed Pangkas Suku Bunga Acuan 0,25%

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25% menjadi 3,50-3,75% pada Rabu (10/12).

Pemangkasan itu merupakan yang ketiga kalinya di tahun ini. Sebelumnya, pemangkasan dilakukan bulan September dan Oktober. 

Dengan keputusan The Fed itu, selisih suku bunga antara Korea Selatan dan AS menyempit menjadi 1,25%. 

Fed tetap mempertahankan proyeksi suku bunga acuan akhir tahun depan di 3,4%, memberi sinyal kemungkinan satu kali penurunan tambahan pada 2026.

Pemangkasan suku bunga dilakukan sebagai respons terhadap makin banyaknya tanda pelemahan pasar tenaga kerja dalam beberapa bulan ini.  

The Fed juga menilai inflasi tetap berada di tingkat cukup tinggi.

Mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi, The Fed memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3% tahun depan karena ketidakpastian tentang prospek ekonomi masih tinggi.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >