Korea Selatan Waspadai Ketidakpastian Global Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara utama meningkat setelah keputusan Amerika Serikat untuk memangkas suku bunga acuan.Wakil Menteri Pertama Ekonomi dan Keuangan, Lee Hyung-il meninjau dampak pemangkasan suku bunga acuan The Fed terhadap pasar keuangan dan valuta asing domestik dalam pertemuan gabungan Kebijakan Makroekonomi dan Keuangan yang dipimpinnya pada Kamis (11/12).Para peserta dari lembaga-lembaga keuangan menyatakan bahwa kebijakan moneter negara-negara utama bergerak ke arah yang berbeda sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar.Mereka juga menganalisis bahwa perbedaan kebijakan moneter antarnegara serta perubahan selisih suku bunga dapat memperbesar volatilitas pasar global, termasuk arus modal, harga saham, suku bunga, dan nilai tukar.Mengenai pasar domestik, mereka menyatakan, meskipun pasar saham umumnya stabil, terdapat kekhawatiran mengenai kenaikan suku bunga obligasi negara dan pelebaran volatilitas di pasar valuta asing.Para peserta rapat mengatakan, perlu memperkuat pemantauan pasar dengan mengamati kebijakan moneter dan indikator ekonomi negara-negara besar.Wakil Menteri Lee Hyung-il meminta agar sistem pemantauan gabungan pasar keuangan dan valuta asing diaktifkan selama 24 jam dan segera dilakukan respons melalui kerja sama yang erat antara lembaga terkait jika diperlukan.