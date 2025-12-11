Jumlah Lapangan Tahun 2024 Meningkat Paling Sedikit

Jumlah lapangan kerja 2024 meningkat 0,2% dibanding 2023, tapi peningkatan jumlah tahunannya paling sedikit sejak statistik mulai dicatat pada 2016.Menurut laporan Statistik Administratif Lapangan Kerja 2024 yang diumumkan oleh Badan Data Nasional pada Kamis (11/12), jumlah lapangan kerja tahun lalu mencapai 26,71 juta, meningkat 60 ribu atau 0,2% dibanding tahun sebelumnya.Di sektor usaha kecil dan menengah, jumlah lapangan kerja justru berkurang sebanyak 10 ribu, menandai penurunan pertama sejak statistik mulai dicatat.Jumlah lapangan kerja di perusahaan besar juga menurun selama dua tahun berturut-turut dan berkurang 80 ribu tahun lalu.Dilihat berdasarkan industri, lapangan kerja menurun di sektor konstruksi, keuangan dan asuransi, serta transportasi dan pergudangan. Namun, meningkat di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, manufaktur, serta asosiasi, perbaikan, dan layanan pribadi.Kepala Bagian Statistik Administratif di Badan Data Nasional, Choi Jae-hyuk menjelaskan bahwa digitalisasi layanan keuangan dan asuransi yang semakin non-tatap muka menyebabkan pengurangan tempat usaha dan pemangkasan tenaga kerja.Berdasarkan kelompok usia, lapangan kerja untuk usia 20-an dan 40-an mengalami penurunan.Choi menambahkan, perusahaan-perusahaan tidak banyak menciptakan pekerjaan baru, dan jumlah pekerja yang keluar pun sedikit, sehingga peluang kerja bagi kaum berusia 20-an menjadi lebih terbatas.Lowongan kerja berupah menurun sebesar 20 ribu dibanding tahun sebelumnya, sementara lowongan kerja tidak memiliki upah, termasuk wiraswasta meningkat 80 ribu.