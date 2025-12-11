Presiden Lee Terima Laporan Kerja Kementerian di Kota Sejong

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mulai melakukan kunjungan ke daerah mulai hari Kamis (11/12) untuk menerima laporan kerja dari masing-masing kementerian.Sebagai agenda pertama, Presiden Lee mengunjungi Kota Khusus Administratif Sejong dan menerima laporan dari Kementerian Keuangan, Badan Data Nasional, dan lembaga lainnya.Kementerian Keuangan diperkirakan melaporkan arah kebijakan tahun depan, langkah stabilisasi pasar valuta asing, isu pemisahan sektor keuangan–industri, serta investasi di industri teknologi tinggi.Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Peternakan diperkirakan melaporkan pengendalian harga, sementara Kementerian Ketenagakerjaan akan melaporkan langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan industri.Pelaporan kerja kementerian itu akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube. Sebelumnya, Kantor Kepresidenan menyampaikan bahwa Presiden akan berkeliling Seoul, Sejong, dan Busan untuk menerima laporan kerja dari masing-masing kementerian.Setiap kementerian akan mempresentasikan capaian utama selama enam bulan sejak pemerintahan baru diluncurkan, termasuk, hal yang perlu diperbaiki, arah pelaksanaan kebijakan ke depan, serta tugas prioritas.