64% Warga Korea Selatan Akui Korea Utara sebagai Sebuah Negara

Photo : YONHAP News

Kebanyakan warga Korea Selatan setuju dengan dua Korea hidup berdampingan secara damai tanpa perang.Menurut hasil survei opini publik yang dirilis oleh Kementerian Unifikasi hari Kamis (11/12), sebanyak 79,4% responden menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa hidup berdampingan secara damai tanpa perang antara Korea Selatan dan Korea Utara lebih penting daripada unifikasi.Sebanyak 69,9% responden juga mendukung gagasan 'hubungan dua negara yang damai dengan orientasi menuju unifikasi,' yaitu kedua Korea mengakui satu sama lain sebagai dua negara dan hidup berdampingan secara damai.Selain itu, 64,6% responden setuju dengan pendapat bahwa Korea Utara juga merupakan sebuah negara.Mengenai persepsi terhadap Korea Utara, jawaban yang paling banyak adalah 'mitra kerja sama' sebanyak 42,6%, diikuti oleh sasaran kewaspadaan sebanyak 23,8%, sasaran permusuhan sebanyak 22,6%, dan sasaran bantuan sebanyak 8,4%.Mengenai pertanyaan tentang perlunya unifikasi, sebanyak 62% responden menjawab unifikasi tidak diperlukan.Delapan dari sepuluh responden menyatakan bahwa mereka mengetahui konsep 'doktrin dua negara yang bersifat permusuhan' dari Korea Utara, dan 77,8% menilai doktrin tersebut secara negatif.Survei ini dilakukan terhadap 1.500 orang dewasa di seluruh negeri pada 2-8 Desember melalui metode daring. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95%, dengan margin of error kurang lebih 3,1%.​