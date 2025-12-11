64% Warga Korea Selatan Akui Korea Utara sebagai Sebuah Negara

Kebanyakan warga Korea Selatan setuju dengan dua Korea hidup berdampingan secara damai tanpa perang.
Menurut hasil survei opini publik yang dirilis oleh Kementerian Unifikasi hari Kamis (11/12), sebanyak 79,4% responden menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa hidup berdampingan secara damai tanpa perang antara Korea Selatan dan Korea Utara lebih penting daripada unifikasi.
Sebanyak 69,9% responden juga mendukung gagasan 'hubungan dua negara yang damai dengan orientasi menuju unifikasi,' yaitu kedua Korea mengakui satu sama lain sebagai dua negara dan hidup berdampingan secara damai.
Selain itu, 64,6% responden setuju dengan pendapat bahwa Korea Utara juga merupakan sebuah negara.
Mengenai persepsi terhadap Korea Utara, jawaban yang paling banyak adalah 'mitra kerja sama' sebanyak 42,6%, diikuti oleh sasaran kewaspadaan sebanyak 23,8%, sasaran permusuhan sebanyak 22,6%, dan sasaran bantuan sebanyak 8,4%.
Mengenai pertanyaan tentang perlunya unifikasi, sebanyak 62% responden menjawab unifikasi tidak diperlukan.
Delapan dari sepuluh responden menyatakan bahwa mereka mengetahui konsep 'doktrin dua negara yang bersifat permusuhan' dari Korea Utara, dan 77,8% menilai doktrin tersebut secara negatif.
Survei ini dilakukan terhadap 1.500 orang dewasa di seluruh negeri pada 2-8 Desember melalui metode daring. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95%, dengan margin of error kurang lebih 3,1%.