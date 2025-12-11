Harga Impor Naik Tajam pada November Akibat Pelemahan Won

Photo : YONHAP News

Harga impor dengan kenaikan tercepat dalam 19 bulan terjadi pada bulan November, penyebab utama adalah pelemahan mata uang lokal.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada Jumat (12/12), indeks harga impor naik menjadi 141,82 pada November, naik 2,6 persen dari bulan sebelumnya.Ini menandai bulan kelima berturut-turut kenaikan dan kenaikan tertajam sejak April tahun lalu, ketika naik 3,8 persen.Seorang pejabat BOK mengatakan bahwa meskipun harga minyak global turun, pelemahan mata uang lokal mendorong kenaikan harga impor baik secara bulanan maupun tahunan.Dubai Crude, acuan harga utama negara, turun 0,8 persen pada November dibandingkan bulan sebelumnya.Di sisi lain, won melemah 2,4 persen terhadap dolar AS selama periode yang sama.