Korsel dan AS Gelar Konsultasi Pertahanan Militer dan Nuklir

Photo : YONHAP News

Kelompok Konsultasi Nuklir (NCG), yang merupakan hasil kerja sama Korea Selatan dan Amerika Serikat, menggelar pertemuan kelima di Washington D.C. Amerika Serikat pada Kamis (11/12).Dalam pertemuan ini, Korea Selatan diwakili oleh Kim Hong-cheol, Direktur Kebijakan Pertahanan Kementerian Pertahanan, sementara delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Robert Super, Pejabat Pelaksana Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Kebijakan dan Program Pencegahan Nuklir.Usai pertemuan, kedua pihak merilis pernyataan pers bersama. Kim menegaskan bahwa Korea Selatan akan terus memegang peran utama dalam mempertahankan pertahanan konvensional di Semenanjung Korea.Sementara itu, Super kembali menegaskan komitmen AS untuk meningkatkan kewaspadaan dalam pencegahan dengan memanfaatkan seluruh spektrum kemampuan militernya, termasuk kemampuan nuklir.NCG merupakan badan konsultatif bilateral yang memungkinkan Korea Selatan menyampaikan pandangannya terkait operasi nuklir AS, sebagai bagian dari upaya memperkuat upaya pencegahan terhadap ancaman nuklir Korea Utara.Kelompok ini resmi dibentuk pada April 2023 menyusul Deklarasi Washington yang diumumkan dalam pertemuan puncak Korea Selatan-Amerika Serikat.Ini merupakan pertemuan pertama sejak pemerintahan Lee Jae Myung di Korea Selatan dan pemerintahan Donald Trump periode keduanya di AS resmi dilantik, sekaligus pertemuan pertama dalam 11 bulan sejak pertemuan terakhir pada 10 Januari.