Korsel Siap Luncurkan Dana Kekayaan Negara pada Paruh Pertama 2026

Photo : YONHAP News

Pemerintah akan mendorong pembentukan dana kekayaan negara (SWF) versi Korea pada paruh pertama tahun depan untuk mendukung investasi strategis jangka panjang.Wakil Perdana Menteri urusan Ekonomi sekaligus Menteri Keuangan, Koo Yun-cheol menyampaikan bahwa kementeriannya menargetkan peluncuran dana baru tersebut, dengan mengambil inspirasi dari Temasek milik Singapura dan Future Fund milik Australia.Kebijakan ini disampaikan langsung kepada Presiden Lee Jae Myung pada Kamis (11/12).Koo menyampaikan bahwa pemerintah akan mengelola secara aktif aset negara senilai sekitar 1.300 triliun won untuk memaksimalkan nilainya, mengelola obligasi pemerintah secara sistematis guna menekan biaya bunga, serta membangun ekosistem pengadaan yang sangat inovatif untuk meningkatkan kekayaan nasional.