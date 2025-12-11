Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Korsel Siap Luncurkan Dana Kekayaan Negara pada Paruh Pertama 2026

Write: 2025-12-12 10:48:48Update: 2025-12-12 16:03:01

Korsel Siap Luncurkan Dana Kekayaan Negara pada Paruh Pertama 2026

Photo : YONHAP News

Pemerintah akan mendorong pembentukan dana kekayaan negara (SWF) versi Korea pada paruh pertama tahun depan untuk mendukung investasi strategis jangka panjang.

Wakil Perdana Menteri urusan Ekonomi sekaligus Menteri Keuangan, Koo Yun-cheol menyampaikan bahwa kementeriannya menargetkan peluncuran dana baru tersebut, dengan mengambil inspirasi dari Temasek milik Singapura dan Future Fund milik Australia.

Kebijakan ini disampaikan langsung kepada Presiden Lee Jae Myung pada Kamis (11/12).

Koo menyampaikan bahwa pemerintah akan mengelola secara aktif aset negara senilai sekitar 1.300 triliun won untuk memaksimalkan nilainya, mengelola obligasi pemerintah secara sistematis guna menekan biaya bunga, serta membangun ekosistem pengadaan yang sangat inovatif untuk meningkatkan kekayaan nasional.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >