Korea Utara Menutup Rangkaian Sidang Pleno Partai Buruh

Photo : KCNA / Yonhap News

Korea Utara mengadakan sidang pleno Partai Buruh untuk mempersiapkan Kongres ke-9 Partai yang akan berlangsung awal tahun depan.Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Jumat (12/12) bahwa rapat pleno ke-13 Komite Sentral Partai Buruh Korea ke-8 telah berlangsung dari 9-11 Desember 2025 untuk memutuskan sejumlah isu penting.Menurut KCNA, Pemimpin Kim Jong-un menyampaikan hasil agenda rapat, serta menilai pelaksanaan kebijakan partai dan negara sepanjang tahun ini dan mengulas capaian-capaian utamanya.Namun, KCNA tidak mengungkap secara rinci evaluasi kebijakan luar negeri tahun ini, terutama terkait hubungan dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta pandangannya terhadap situasi internasional belakangan ini.Meski demikian, Kim mengakui bahwa berkat capaian signifikan sesuai dengan garis modernisasi partai dalam berbagai komponen kekuatan pertahanan nasional, banyak persoalan terkait keamanan, pertahanan, dan kepentingan negara dapat diselesaikan secara efektif dan tepat.Kim kembali menegaskan legitimasi kebijakan yang berfokus pada penguatan kemampuan pertahanan Korea Utara, termasuk program nuklir dan misil, yang dianggap sebagai jalur yang tepat di tengah perubahan geopolitik global.Ia juga kembali menekankan pembenaran atas pengiriman pasukan ke Kursk, Rusia, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan kepada dunia reputasi militer dan negara Korea Utara sebagai penjaga keadilan internasional yang sejati.