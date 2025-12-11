Pemerintah Targetkan Kecanggihan AI Korsel Masuk 10 Besar Dunia

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menetapkan target agar model fondasi kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan dengan teknologi domestik mampu masuk peringkat 10 besar dunia.Saat laporan kerja kepada Presiden Lee Jae Myung pada Jumat (12/12), Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Sains dan TIK, Bae Kyung-hoon, menyatakan akan mulai mendorong secara penuh lompatan menuju tiga besar dunia di bidang AI tahun depan, serta menghasilkan pencapaian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.Wakil Perdana Menteri Bae mengatakan bahwa pemerintah akan mengamankan model AI mandiri yang masuk peringkat 10 besar dunia tahun depan dan menyediakannya sebagai open source bagi kalangan industri dan akademisi.Pemerintah juga akan mengembangkan layanan AI yang memiliki spesialisasi di berbagai sektor, termasuk pertahanan, manufaktur, dan budaya, bersamaan dengan model AI generatif berskala besar.Untuk mencegah peretasan seperti yang terjadi belakangan, pemerintah akan menetapkan sistem yang lebih tegas bagi perusahaan dengan mengenakan denda administratif terhadap perusahaan yang berulang kali mengalami insiden keamanan.Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas keamanan informasi dan terus melawan upaya peretasan.