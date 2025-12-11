Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korsel Siap Luncurkan Satelit Pengorbit dan Pendaratan di Bulan di Masa Depan

Write: 2025-12-12 14:51:18Update: 2025-12-12 16:07:17

Korsel Siap Luncurkan Satelit Pengorbit dan Pendaratan di Bulan di Masa Depan

Photo : YONHAP News

Kepala Badan Antariksa Korea, Yoon Young-bin optimis bisa meluncurkan wahana antariksa yang mengorbit di Bulan untuk komunikasi pada tahun 2029 dengan memanfaatkan roket Nuri.

Yoon menyampaikan optimismenya dalam laporan kerja kepada presiden yang digelar di Kota Sejong pada Jumat (12/12).

Langkah tersebut dilakukan supaya teknologi komunikasi ruang angkasa, yang dibutuhkan untuk mengirimkan wahana pendarat ke Bulan pada tahun 2032 dengan menggunakan roket peluncur generasi terbaru.

Yoon menyampaikan bahwa peluncuran keempat roket Nuri merupakan pencapaian terbesar sejak berdirinya Badan Antariksa Korea. Ia juga menargetkan meluncurkan roket setiap tahun hingga tahun 2032 untuk meningkatkan potensi keberhasilan menjadi lebih dari 90 persen. 

Hingga tahun 2035, pemerintah akan mengembangkan roket peluncur generasi terbaru sebagai roket yang dapat digunakan kembali, sehingga biaya peluncuran dapat ditekan hingga 2.500 dolar per kilogram.

Selain itu, pemerintah akan menyiapkan sistem yang memungkinkan satelit publik maupun satelit pertahanan diluncurkan menggunakan roket buatan dalam negeri.
