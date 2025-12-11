Presiden Lee Terus Dukung Pengembangan Sektor Pengetahuan dan Teknologi

Photo : KBS News

Presiden Lee Jae Myung berjanji memberikan dukungan aktif bagi sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menekankan bahwa secara historis, negara yang menghormati dan berinvestasi pada sektor tersebut selalu mengalami kemajuan.Sebelum menerima laporan kerja dari Kementerian Sains dan TIK pada Jumat (12/12), Presiden Lee menyatakan bahwa ia percaya hanya masyarakat yang berpikir secara praktis dan menghormati ilmu pengetahuan serta teknologi yang memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang.Ia juga mengatakan, ketika birokrasi dan politik berfungsi dengan baik, negara akan maju, tetapi jika itu tidak berjalan semestinya, negara bisa hancur.Lee menilai negara yang maju dalam demokrasi akan berkembang dengan baik yang berdampak pada ekonomi pasar yang bertumbuh.Presiden Lee kemudian menekankan bahwa garda terdepan dari perkembangan tersebut adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, para ilmuwan, serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sektor tersebut.