Pemerintah Rencanakan Pertemuan Komite Bersama FTA Korsel-AS Bahas Sektor Non-Tarif

Photo : KBS News

Wakil Perdana Menteri urusan Ekonomi sekaligus Menteri Keuangan, Koo Yun-cheol, menyatakan bahwa pemerintah berencana segera mendorong penyelenggaraan Komite Bersama FTA Korea Selatan-Amerika Serikat sebagai tindak lanjut dari negosiasi tarif yang baru-baru ini dicapai.Dalam rapat menteri-menteri urusan ekonomi luar negeri pada Jumat (12/12), Wakil Perdana Menteri Koo menyampaikan bahwa pemerintah akan membahas rencana pelaksanaan rinci terkait kesepakatan di bidang non-tarif dengan cara yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan konsultasi agar daftar produk yang akan dikenai penurunan tarif, seperti obat generik dan sumber daya alam, dapat segera disepakati.