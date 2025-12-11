Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Pemerintah Rencanakan Pertemuan Komite Bersama FTA Korsel-AS Bahas Sektor Non-Tarif

Write: 2025-12-12 15:13:48Update: 2025-12-12 15:40:50

Pemerintah Rencanakan Pertemuan Komite Bersama FTA Korsel-AS Bahas Sektor Non-Tarif

Photo : KBS News

Wakil Perdana Menteri urusan Ekonomi sekaligus Menteri Keuangan, Koo Yun-cheol, menyatakan bahwa pemerintah berencana segera mendorong penyelenggaraan Komite Bersama FTA Korea Selatan-Amerika Serikat sebagai tindak lanjut dari negosiasi tarif yang baru-baru ini dicapai.

Dalam rapat menteri-menteri urusan ekonomi luar negeri pada Jumat (12/12), Wakil Perdana Menteri Koo menyampaikan bahwa pemerintah akan membahas rencana pelaksanaan rinci terkait kesepakatan di bidang non-tarif dengan cara yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan konsultasi agar daftar produk yang akan dikenai penurunan tarif, seperti obat generik dan sumber daya alam, dapat segera disepakati.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >