Perekonomian Korsel Mulai Pulih Didukung oleh Konsumsi dan Ekspor

Photo : KBS News

Pemerintah kembali menegaskan bahwa perekonomian mulai pulih, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor.Kementerian Ekonomi dan Keuangan dalam laporan bulan Desember yang dirilis pada Jumat (12/12) memaparkan kondisi perekonomian Korea Selatan.Kementerian tersebut menyatakan bahwa ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan konsumsi domestik yang lebih kuat dan kinerja ekspor yang solid, terutama di sektor semikonduktor. Performa perekonomian yang baik ini menghilangkan perlambatan yang terjadi pada paruh pertama tahun ini.Pemulihan sudah masuk ke jalur pemulihan sejak bulan lalu.Namun, kementerian mencatat bahwa indikator utama seperti produksi dan konsumsi menunjukkan fluktuasi signifikan dari bulan ke bulan akibat libur panjang pada Oktober, dan kesulitan tenaga kerja tetap berlanjut di sektor-sektor rentan.Kementerian menambahkan bahwa laju pemulihan investasi konstruksi dan potensi dampak dari langkah tarif AS tetap tidak pasti.