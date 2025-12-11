Pemerintah Korsel Dorong Kerja Sama Internasional di Bidang AI

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mendorong kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan (AI) secara strategis, dengan membaginya menurut bidang kerja sama. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana menarik talenta unggul dan startup dari kawasan Asia-Pasifik untuk menjadikan Korea Selatan sebagai “pusat AI Asia-Pasifik.”Kementerian Sains dan TIK memaparkan rencana kebijakan utama untuk tahun depan, yang mencakup langkah-langkah tersebut dalam laporan kerja yang disampaikan kepada Presiden Lee Jae Myung pada Jumat (12/12).Kementerian berencana menyusun “Strategi Pembangunan dan Penyebaran Physical AI” pada paruh pertama tahun depan, dengan berfokus pada sektor-sektor unggulan Korea Selatan seperti manufaktur, logistik, dan industri perkapalan.Pemerintah juga akan memperluas kerja sama internasional di bidang AI, yang disesuaikan dengan keunggulan masing-masing negara.Korea Selatan akan bekerja sama dengan AS dalam riset bersama dan sektor rantai pasok AI. Sementara, pemerintah akan mendorong kolaborasi khusus di bidang Physical AI dengan China yang unggul dalam industri robot dan drone.Selain itu, pada paruh kedua tahun depan, pemerintah akan meluncurkan organisasi riset AI generasi berikutnya yang akan menantang pengembangan kecerdasan buatan super (ASI) untuk melampaui batas-batas AI yang ada saat ini.Untuk mempercepat pembangunan pusat data AI, kementerian akan mendorong Undang-Undang Khusus Promosi Pusat Data AI yang mencakup penyederhanaan prosedur dan penerapan pengecualian regulasi. Hal ini dinilai perlu karena saat ini, butuh waktu sekitar 18 sampai 24 bulan untuk proses perizinan.