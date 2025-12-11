Pencarian Dua Pekerja yang Hilang di Reruntuhan Proyek Perpustakaan Dihentikan Sementara

Photo : YONHAP News

Petugas penyelamat menghentikan sementara pencarian dua orang yang hilang di antara puing-puing lokasi ambruknya proyek perpustakaan di Gwangju.Departemen Pemadam Kebakaran Gwangju mengatakan pada Jumat (12/12) bahwa otoritas membutuhkan waktu untuk menstabilkan tumpukan besi beton, batang baja, dan puing-puing yang menghalangi operasi penyelamatan serta memastikan keselamatan personel darurat.Pihak berwenang berencana melanjutkan pencarian pekerja yang hilang sekitar pukul 6 sore.Petugas evakuasi menggunakan kamera pemindai panas dan anjing penyelamat selama pencarian. Alat berat, termasuk derek besar juga telah dikerahkan untuk menstabilkan struktur yang runtuh supaya mencegah runtuhan susulan.Proses evakuasi berjalan lambat karena tumpukan puing dan beton yang dituang di lokasi konstruksi pada Kamis (11/12), mulai mengeras akibat cuaca dingin.Runtuhan terjadi sekitar pukul 14.00 pada Kamis. Dua pekerja telah dikonfirmasi tewas, dan dua lainnya masih belum ditemukan.