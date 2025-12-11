Jumlah Pemuda Korsel di Luar Pasar Kerja pada November Lalu Sentuh Level Tertinggi dalam 4 Tahun

Photo : YONHAP News

Hampir 1,6 juta orang berusia 20-an dan 30-an tahun di Korea Selatan diklasifikasikan berada “di luar pasar kerja” pada bulan lalu, dengan jumlah tersebut mencapai level tertinggi dalam empat tahun terakhir.Menurut Badan Statistik Nasional Korea pada Minggu (14/12), sebanyak 1,58 juta orang dalam kelompok usia tersebut tercatat menganggur, sedang mempersiapkan diri untuk bekerja, atau sekadar beristirahat.Angka tersebut meningkat 28 ribu dibandingkan setahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi sejak November 2021, ketika jumlahnya mencapai 1,73 juta di tengah pandemi COVID-19.Jumlah penganggur berusia 20-an dan 30-an tahun tercatat sebanyak 359 ribu orang bulan lalu, naik 22 ribu dibandingkan setahun sebelumnya.Sementara itu, mereka yang hanya “beristirahat” tanpa melakukan aktivitas tertentu mencapai 719 ribu orang. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak data terkait pertama kali dikumpulkan pada tahun 2003.Jumlah orang dalam kelompok usia ini yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja tercatat sebanyak 511 ribu orang pada bulan lalu.