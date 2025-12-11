Korsel, China, Jepang Sepakat Perkuat Kerja Sama Kesehatan dengan AI dan Teknologi Digital

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, China, dan Jepang telah sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang cakupan kesehatan universal dan kesehatan mental dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital.Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan mengatakan pada Minggu (14/12) bahwa kesepakatan tersebut dicapai selama Pertemuan Menteri Kesehatan Tripartit ke-18 yang diadakan pada Jumat (12/12) dan Sabtu (13/12) di Seoul.Ketiga negara mengadopsi pernyataan bersama yang menjanjikan kerja sama yang lebih erat setelah pembicaraan antara Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, Jeong Eun-kyeong, Menteri Kesehatan Jepang, Kenichiro Ueno, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional Komisi Kesehatan Nasional China, Feng Yong.Mereka sepakat untuk memperluas pemerataan dan aksesibilitas layanan medis penting melalui AI dan teknologi digital, sambil memperkuat kolaborasi pada layanan kesehatan digital dan berbagi cara untuk menerapkan teknologi tersebut sesuai dengan infrastruktur dan kerangka kelembagaan masing-masing negara.Ketiga pihak juga sepakat untuk mendukung pembentukan sistem perawatan terintegrasi yang menyediakan layanan medis dan perawatan sepanjang perjalanan hidup sebagai respons terhadap penuaan populasi.Selain itu, mereka berbagi pandangan bahwa kesehatan mental adalah isu kesehatan masyarakat utama yang memengaruhi kualitas hidup dan sepakat untuk memprioritaskan strategi pencegahan bunuh diri berdasarkan usia, identifikasi dini kelompok berisiko tinggi, dan sistem intervensi tepat waktu.