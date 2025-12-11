Kepolisian Korsel Geledah Gereja Unifikasi dan 9 Lokasi Lain Terkait Dugaan Suap Tokoh Politik

Photo : YONHAP News

Kepolisian Korea Selatan telah menggerebek markas besar Gereja Unifikasi dan sembilan lokasi lainnya sebagai bagian dari penyelidikan mengenai apakah berbagai tokoh politik menerima suap uang dan hadiah dari organisasi tersebut.Tim investigasi khusus Badan Kepolisian Nasional pada Senin (15/12) mengatakan telah mulai melaksanakan surat perintah penggeledahan sekitar pukul 09.00 waktu setempat di sepuluh lokasi, termasuk markas gereja di Gapyeong, Provinsi Gyeonggi-do, dan kantor-kantor di pusat Seoul.Target yang dilaporkan termasuk kantor mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Chun Jae-soo, di Majelis Nasional; Pusat Penahanan Seoul, tempat mantan Kepala Markas Besar Global Gereja, Yun Young-ho, ditahan; dan kantor penasihat khusus yang menyelidiki mantan ibu negara, Kim Keon-hee.Polisi diperkirakan akan memeriksa catatan akuntansi gereja untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi uang atau hadiah yang digunakan untuk lobi.Pekan lalu, polisi mendaftarkan Chun, mantan Anggota Parlemen dari Partai Demokrat Korea (DP), Lim Jong-seong, dan mantan Anggota Parlemen dari Partai Masa Depan Bersatu, Kim Gyu-hwan, sebagai tersangka penyuapan dan pelanggaran Undang-Undang Dana Politik. Ketiganya membantah tuduhan tersebut. Yun juga berada di bawah penyelidikan atas dugaan penyediaan dana politik secara ilegal.