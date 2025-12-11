Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Politik

Pendiri Coupang Akan Absen Dalam Sidang Kebocoran Data

Write: 2025-12-15 14:11:54Update: 2025-12-15 14:21:35

Photo : YONHAP News

Pendiri dan Ketua Coupang Inc., Kim Bom-suk, yang juga dikenal sebagai Bom Kim, telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa ia tidak akan menghadiri pemeriksaan terkait pelanggaran data besar-besaran di raksasa e-commerce pada pekan ini. 

Anggota parlemen Partai Demokrat di komite parlemen bidang sains, ICT dan penyiaran pada Minggu (14/12) mengatakan bahwa Kim tak bisa hadir dengan alasan tinggal di luar negeri dan sudah ada komitmen bisnis.

Kim mengatakan ia saat ini tinggal dan bekerja di luar negeri. Ia menjabat sebagai kepala perusahaan global yang beroperasi di lebih dari 170 negara sehingga memiliki kewajiban yang membuatnya tidak dapat hadir.

Mantan CEO Coupang Park Dae-joon dan Kang Han-seung, yang juga dipanggil sebagai saksi, juga menyampaikan bahwa mereka tidak bisa hadir saat pemeriksaan. 

Ketua Komite Anggota Dewan Choi Min-hee, memposting pemberitahuan ketidakhadiran tersebut di Facebook dengan menyebut alasan-alasan tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima.  

Choi mengatakan ia tidak akan menyetujui ketidakhadiran tersebut dan akan mencari pertanggungjawaban yang sesuai bersama anggota komite lainnya.
