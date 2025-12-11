Jalur Kereta Berkecepatan Tinggi KTX-EUM Ditambah Hingga ke Jungang dan Donghae

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan akan menambahkan jalur kereta berkecepatan tinggi baru KTX-EUM jalur Jungang dan Jalur Donghae mulai tanggal 30 Desember mendatang.Jalur Jungang adalah jalur kereta api antara stasiun Cheongnyangni, Seoul dan stasiun Bujeon, Busan. Sementara, jalur Donghae adalah jalur kereta api antara Gangneung, Provinsi Gangwon dan Bujeon, Busan.Kereta KTX-EUM yang berkecepatan 260 km per jam mempersingkat waktu tempuh 3 jam.Jumlah operasi kereta antara Cheongnyangni dan Bujeon dari sebelumnya 6 kali perhari menjadi 18 kali. Jumlah operasi kereta antara Cheongnyanyi dan Andong juga bertambah menjadi 20 kali dari sebelumnya 18 kali per hari.Selama ini, KTX-EUM untuk Jalur Jungang tidak berhenti di sejumlah stasiun termasuk stasiun Deokso, Bugulsan, Namchang, dan lainnya, namun pemerintah mempertimbangkan pemberhentian kereta tersebut sesuai permintaan atau jumlah penumpang tiap stasiun.Sementara, operasi KTX-EUM Untuk jalur Donghae antara Bujeon dan Gangneung bertambah sebanyak 6 kali sehari.Hal tersebut memperpendek waktu tempuh antara Bujeon dan Gangneung sebanyak 1 jam 10 menit.