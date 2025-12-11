Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korsel dan Laos Tingkatkan Hubungan Strategis Jelang 30 Tahun Diplomasi Bilateral

Write: 2025-12-15 15:01:04Update: 2025-12-15 15:51:00

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Laos Thongloun Sisoulith menggelar pertemuan di Korea Selatan pada Senin (15/12). Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral.

Presiden Laos berkunjung ke Korea Selatan setelah 12 tahun absen, sekaligus untuk menyambut 30 tahun hubungan diplomasi antara kedua negara. 

Menurut Lee, Laos merupakan negara mitra yang penting dalam pembentukan jaringan pasokan mineral inti. Kedua negara diharapkan bisa mencapai kerja sama yang saling membantu kehidupan masyarakat dua negara di masa depan. 

Presiden Thongloun juga mengatakan bahwa kerja sama bisa dilakukan secara komprehensif. Ia juga meminta perhatian khusus dari Korea Selatan agar Laos bisa melepaskan diri dari negara terbelakang di masa depan.
