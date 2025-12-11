Korsel dan Laos Tanda Tangani Kerja Sama Penanganan Tindakan Kriminal Lintas Negara

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Laos Thongloun Sisoulith menggelar pertemuan di Korea Selatan pada Senin (15/12). Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral.Dua pemimpin menghadiri upacara kesepakatan perjanjian untuk melakukan kerja sama dalam menangani tindakan kriminal lintas negara.Kesepakatan bilateral tersebut tertuang dalam "Perjanjian Kerja Sama antara Korea Selatan dan Laos untuk Undang Undang Kriminal dan Perjanjian Ekstradisi," yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun dan Jaksa Agung Laos Xaysana Khotphouphone.Dua negara juga menandatangani nota kesepahaman untuk menerapkan penerimaan tenaga kerja berbasis sistem izin perekrutan bagi warga asing.Presiden Laos Thongloun Sisoulith berkunjung ke Seoul untuk memenuhi undangan Presiden Lee Jae Myung untuk memperingati 30 tahun hubungan diplomasi antara kedua negara.