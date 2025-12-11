KOSPI Melemah 1,84% Akibat Kontroversi AI Bubble

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) terkoreksi 76,57 poin, atau melemah 1,84%, pada perdagangan Senin (15/12) dan ditutup di level 4.090,59.Indeks tersebut tergeser setelah mulai diperdagangkan di level 4.053,74.Penurunan KOSPI tersebut diakibatkan kontroversi terkait 'AI Bubble' dan waspada terhadap indikator ekonomi Amerika Serikat yang diumumkan pada pekan ini.Sebaliknya, Indeks KOSDAQ yang didominasi sektor teknologi menguat 1,49 poin, atau naik 0,16%, dan ditutup di level 938,83.Mata uang won Korea Selatan menguat terhadap dolar AS sebesar 2,7 won, diperdagangkan pada level 1.471 won per dolar AS pada pukul 15.30.