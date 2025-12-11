Mendag AS Puji Kesepakatan Korea Zinc Bangun Pabrik di AS

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Howard Lutnick memuji kesepakatan Korea Zinc dengan pemerintah AS untuk membangun pabrik peleburan skala besar di Tennessee, dengan menyebutnya sebagai "kemenangan masif" bagi Amerika.Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial pada Senin (15/12), Menteri Lutnick mengatakan Presiden AS, Donald Trump telah mengamankan kesepakatan mineral penting yang transformasional, yang memperkuat keamanan nasional AS, membangun kembali basis industri, dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan asing.Ia mengumumkan investasi besar dengan Korea Zinc untuk membangun fasilitas peleburan dan pemrosesan mineral penting yang mutakhir di Tennessee, yang akan memproduksi 540 ribu ton material penting setiap tahun.Ia juga menekankan bahwa mineral ini sangat penting untuk teknologi masa depan, termasuk sistem pertahanan, semikonduktor, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, mobil, pusat data, dan manufaktur canggih.Ia menambahkan bahwa mulai tahun 2026, AS akan memiliki akses prioritas ke peningkatan produksi global Korea Zinc, memperkuat keamanan dan manufaktur Amerika.Sebelumnya, Korea Zinc mengatakan dewan direksinya menyetujui rencana investasi tersebut pada Senin dan, dalam siaran pers, perusahaan tersebut mengumumkan kemitraan strategis dengan Kementerian Peperangan AS dan Kementerian Perdagangan AS untuk bersama-sama berinvestasi dalam pembangunan pabrik peleburan seluas 650 ribu meter persegi di Clarksville, Tennessee.