Pelebur Seng Terbesar Dunia, Korea Zinc Bangun Fasilitar Peleburan di AS Bersama Pemerintah AS

Photo : YONHAP News

Korea Zinc, perusahaan pelebur seng terbesar di dunia, berencana membangun fasilitas peleburan di Tennessee dalam kemitraan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan perusahaan-perusahaan Amerika.Perusahaan tersebut pada Senin (15/12) mengatakan dewan direksinya telah menyetujui rencana tersebut dan mengungkapkannya dalam pengajuan regulasi, sembari mencatat bahwa proyek ini bertujuan untuk mengamankan mesin pertumbuhan baru.Korea Zinc menambahkan bahwa investasi ini dimaksudkan untuk mengatasi risiko rantai pasokan global dan meningkatnya permintaan AS akan logam non-fero dan mineral strategis, sekaligus membangun basis produksi baru untuk memastikan pengembalian yang stabil dan berkelanjutan.Proyek ini akan dilaksanakan melalui anak perusahaan AS mereka, Crucible Metals LLC, dengan total investasi diperkirakan sebesar 10,95 triliun won, atau sekitar 7,43 miliar dolar AS.Pendanaan akan mencakup 2,86 triliun won yang dikumpulkan melalui Crucible JV, sebuah usaha patungan antara Korea Zinc, pemerintah AS, dan investor Amerika.Konstruksi dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027, dengan target penyelesaian pada tahun 2029.