Penasihat Keamanan Nasional Korsel Bertolak ke AS, Bahas Tindak Lanjut KTT dan Isu Korut

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac bertolak ke Washington untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut KTT Korea Selatan-AS dan koordinasi kebijakan mengenai Korea Utara.Wi mengatakan kepada wartawan di Bandara Internasional Incheon menjelang keberangkatannya pada Selasa (16/12) bahwa kunjungannya akan berfokus pada langkah-langkah tindak lanjut KTT kedua negara baru-baru ini dan perdamaian di Semenanjung Korea.Ia mengatakan bahwa sekitar satu bulan telah berlalu sejak dirilisnya lembar fakta bersama yang menguraikan hasil KTT, dan sejak itu gugus tugas telah dibentuk untuk mempersiapkan implementasinya.Mencatat pentingnya isu-isu seperti pengayaan uranium, kapal selam bertenaga nuklir, dan pembuatan kapal, serta keterlibatan berbagai lembaga pemerintah, ia mengatakan pertemuannya akan memberikan momentum untuk pembicaraan tindak lanjut di tingkat kerja.Ia menambahkan bahwa dirinya berencana untuk berbagi pembaruan tentang persiapan sejauh ini dan menilai arah kerja sama bilateral di masa depan.Ia juga mengatakan bahwa Korea Selatan telah membuat kemajuan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan Jepang, dalam hubungan trilateral di antara ketiga negara tersebut dan dalam hubungannya dengan China, dan menambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan bermaksud untuk membangun pencapaian ini serta terus mempromosikan perdamaian di Semenanjung Korea.