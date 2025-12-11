Pemerintah Korsel Berupaya Meredam Polarisasi Sosial

Photo : KBS News

Presiden Lee Jae Myung menggelar sidang kabinet di kota Sejong pada Selasa (16/12).Menurut Lee, warga harus meredam polarisasi yang muncul di berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, dan lainnya.Presiden menyatakan bahwa polarisasi di bidang ekonomi sangatlah serius, sehingga perlu menggeser paradigma kebijakan menuju pertumbuhan yang adil dan konsisten.Kementerian terkait diminta untuk menyediakan langkah pengembangan ekonomi sosial di bidang pendidikan, pengasuhan anak, perumahan, dan lainnya.Presiden juga menekankan bahwa siaran langsung laporan tugas kebijakan dari kementerian masing-masing ke publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi urusan kenegaraan melalui inspeksi proses kebijakan.Pemerintah akan akan memberikan kompensasi khusus atas kontribusi dan kinerja pejabat.