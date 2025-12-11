Investasi Hyundai Motor Company di Georgia AS Tidak Berubah

Photo : YONHAP News

CEO Hyundai Motor Company Jose Munoz mengunjungi Georgia, Amerika Serikat untuk menegaskan rencana investasi.Di dalam wawancara dengan harian mingguan AS, Atlanta Business Chronicle hari Senin (15/12), CEO Munoz menyatakan bahwa pihaknya akan menginvestasikan dana senilai 26 miliar dolar AS selama 4 tahun ke depan.Pihaknya juga akan meningkatkan produktivitas pabrik di Georgia dengan berbagai sarana meliputi otomatisasi robot, kecerdasan buatan (AI), dan lainnya melalui Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA).Dia berencana akan menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing melalui lokalisasi produksi otomotif dan jaringan pasokan logistik.CEO Munoz juga menyatakan akan menciptakan 40 ribu unit lowongan kerja di Georgia.Tidak ada perubahan dalam kebijakan investasi terhadap Georgia dan AS meski sebelumnya, 300 orang tenaga kerja Korea Selatan ditahan otoritas imigrasi AS. Mereka ditahan pada 4 September lalu, di lokasi konstruksi Hyundai Motor Group yang tengah membangun pabrik baterai kendaraan listrik bersama LG Energy Solution.