Menurut hasil jajak pendapat KBS World Radio, lagu "APT" oleh ROSE dan Bruno Mars terpilih sebagai "lagu terbaik tahun ini."Lagu "APT" dikonfirmasi mendapatkan dukungan penuh dari berbagai negara.Penyanyi G-Dragon dan BOYNEXTDOOR juga terpilih sebagai "penyanyi terbaik tahun ini."BOYNEXTDOOR dinilai menunjukkan standar baru bagi grup idola karena berhasil menarik simpati generasi Z melalui konsep yang nyaman seperti 'anak laki-laki tetangga' dan musik yang terasa natural.Penyanyi G-Dragon juga menempati urutan puncak bersama BOYNEXTDOOR sebagai penyanyi terbaik tahun ini.Selain itu, penyanyi IU menduduki urutan puncak sebagai "penyanyi solo terbaik tahun ini," dan Stray Kids terpilih sebagai "boy group terbaik tahun ini."Grup Aespa menempati urutan puncak sebagai "girl group terbaik tahun ini," disusul oleh BLACKPINK, LE SSERAFIM dan TWICE.Jajak pendapat kali ini dilaksanakan kepada 4.740 orang dari 114 negara di dunia melalui situs dan aplikasi mobile KBS World Radio mulai tanggal 17 November hingga 4 Desember lalu.KBS World Radio akan menyampaikan acara khusus "Best K-pop 2025" untuk menutup tahun ini. Acara akan berlangsung tanggal 26-28 Desember, dipandu oleh Hyo Jung dari grup Oh My Girl, dan diterjemahkan ke 11 bahasa.