An Se-young Pertahankan Gelar "Atlet Terbaik" dari BWF

Write: 2025-12-16 15:17:56Update: 2025-12-16 15:46:24

Photo : YONHAP News

Pebulu tangkis Korea Selatan An Se-young terpilih sebagai "atlet terbaik tahun ini" versi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Di dalam penghargaan BWF Player of the Year Awards 2025 yang digelar  di Hangzhou, China pada Senin (15/12), An berhasil mendapatkan penghargaan "atlet terbaik tahun 2025" setelah mengalahkan atlet China Wang Zhi Yi dan atlet Jepang Akane Yamaguchi. Gelar ini didapatkan An selama 3 tahun berturut-turut.

Selain itu, An juga terpilih sebagai 'atlet putri terbaik tahun ini' yang dipilih oleh para atlet. Penghargaan dari dan untuk atlet ini, pertama kali diadakan di tahun 2025.

An Se-young berhasil meraih sepuluh kemenangan untuk pertama kali sebagai pemain tunggal putri setelah maju ke 14 pertandingan tahun ini. 

Dia kembali melakukan tantangan untuk mendapatkan kemenangan terbanyak di satu musim melalui pertandingan BWF World Tour Finals yang digelar di Hangzhou mulai tanggal 17 Desember mendatang.
