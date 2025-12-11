Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korsel dan AS Rapat Perdana Bahas Kebijakan Terhadap Korut

Write: 2025-12-16 15:27:04Update: 2025-12-16 15:47:13

Photo : YONHAP News

Otoritas diplomasi Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar rapat perdana membahas kebijakan "Joint Fact Sheet" Konferensi Tingkat Tinggi antara Korea Selatan dan AS serta kebijakan terhadap Korea Utara. 

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan rapat perdana digelar di Seoul pada hari Selasa (16/12).

Rapat tersebut bertujuan untuk mempraktekkan langkah lanjutan KTT dua negara terkait kebijakan terhadap Korea Utara sesuai tulisan dari Joint Fact Sheet. 

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa dua negara berfokus untuk menggelar rapat secara reguler bukan membentuk badan konsultasi dengan baru.
