Photo : YONHAP News

Tampilan "Daftar Teman" di KakaoTalk yang mendapat banyak kritik akan dikembalikan ke bentuk tampilan awal mulai hari Selasa (16/12).Kakao menyatakan bahwa pihaknya melakukan update secara bertahap agar pengguna bisa langsung melihat daftar teman melalui tampilan umum.Setelah update KakaoTalk, pengguna bisa pilih tampilan umum dan tampilan "Feed" atau "Beranda."Kakao telah melakukan update secara menyeluruh pada bulan September lalu, namun tampilan "Feed" yang baru diterapkan mendapat banyak kritik dari pengguna.