Film Korsel “No Other Choice” Masuk Daftar Pendek Oscar untuk Film Fitur Internasional Terbaik

Film komedi gelap karya sutradara Korea Selatan pemenang Cannes, Park Chan-wook yang berjudul “No Other Choice,” telah masuk daftar pendek (shortlist) untuk Academy Award kategori Film Fitur Internasional Terbaik.Akademi Seni dan Pengetahuan Perfilman (AMPAS) pada Selasa (16/12) merilis daftar pendek untuk 12 kategori pada Academy Awards ke-98.AMPAS memilih 15 pesaing awal untuk kategori Film Fitur Internasional dari 86 negara dan wilayah, termasuk Korea Selatan.Bersama dengan film "No Other Choice," film pemenang Palme d’Or, “It Was Just An Accident” karya Jafar Panahi, “Sentimental Value” karya Joachim Trier, dan “The Secret Agent” karya Kleber Mendonça Filho juga masuk dalam daftar pendek.Sementara itu, lagu “Golden,” sebuah lagu tema orisinal dari film animasi Netflix, "K-Pop Demon Hunters," masuk daftar pendek untuk kategori Lagu Orisinal Terbaik.Nominasi final akan diumumkan pada 22 Januari 2026, dengan upacara penghargaan dijadwalkan pada 15 Maret 2026.