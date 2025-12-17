Dubes Korsel untuk AS yang Baru Resmi Serahkan Surat Kepercayaan kepada Trump

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS), Kang Kyung-wha secara resmi menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden AS, Donald Trump pada Selasa (16/12), sebuah protokol diplomatik yang secara resmi mengakui dirinya sebagai utusan utama Seoul.Dubes Kang menghadiri upacara penyerahan surat kepercayaan di Gedung Putih, di mana ia bertemu dengan Presiden Trump dan menyerahkan surat kepercayaannya.Presiden Trump dilaporkan menyampaikan salam hangat kepada Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung selama pertemuan tersebut.Upacara ini adalah proses formal di mana utusan yang baru diangkat menyerahkan surat kepercayaan dari kepala negara pengirim kepada pemimpin negara tuan rumah, memungkinkan duta besar untuk memulai tugas diplomatik penuh.Dubes Kang, yang mulai menjabat pada 4 Oktober lalu, telah terlibat dalam kegiatan resmi setelah menyerahkan surat kepercayaan tertulis, termasuk partisipasi dalam KTT Korea Selatan-AS yang diadakan di Seoul pada bulan Oktober.Dalam upacara tersebut, duta besar baru dari 14 negara, termasuk Korea Selatan, menyerahkan surat kepercayaan mereka.