Antar-Korea

Kim Jong-un Kunjungi Mausoleum untuk Peringati 14 Tahun Kematian Ayahnya

Write: 2025-12-17 10:14:29Update: 2025-12-17 14:26:02

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un telah mengunjungi sebuah mausoleum untuk memberikan penghormatan pada peringatan 14 tahun kematian ayahnya, Kim Jong-il.

Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Rabu (17/12), Kim melakukan kunjungan tengah malam ke Istana Matahari Kumsusan di Pyongyang, dengan didampingi oleh pejabat senior pemerintah dan partai.

Istana tersebut menyimpan jenazah Kim Jong-il dan pendiri negara Kim Il-sung, kakek dari Kim Jong-un.

Kim Jong-il tutup usia pada tanggal 17 Desember 2021 di usia 70 tahun.

KCNA mengatakan para pengunjung menjanjikan kesetiaan untuk menjunjung tinggi ideologi dan kepemimpinan Kim Jong-un, memujinya karena mengagungkan warisan patriotik dan membuka sejarah baru yang gemilang dari pembaruan nasional yang komprehensif.

Kecuali pada tahun 2022, Kim Jong-un telah memberikan penghormatan kepada ayahnya di mausoleum keluarga setiap tahunnya pada peringatan kematian tersebut.
