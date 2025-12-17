Rumah Anggota Parlemen PPP Digeledah dalam Penyelidikan Dugaan Suap Mantan Ibu Negara Korsel

Photo : YONHAP News

Tim penasihat khusus telah menggerebek rumah Anggota Parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Kim Gi-hyeon sebagai bagian dari penyelidikan atas tuduhan bahwa mantan ibu negara Korea Selatan, Kim Keon-hee menerima tas mewah dari istrinya.Tim yang dipimpin oleh Min Joong-ki, pada Rabu (17/12) mengatakan bahwa mereka sedang melaksanakan surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kediaman anggota parlemen tersebut.Surat perintah tersebut dilaporkan menyebut anggota parlemen itu sebagai kaki tangan dalam dugaan pelanggaran undang-undang anti-gratifikasi yang dilakukan oleh pasangannya, yang hanya diidentifikasi dengan nama keluarga Lee.Lee dicurigai memberikan tas tangan senilai sekitar 2,6 juta won kepada Kim Keon-hee pada Maret 2023, tak lama setelah Kim Gi-hyeon memenangkan pemilihan ketua partai.Penyelidik dilaporkan menemukan tas tangan dan catatan terima kasih yang ditulis oleh Lee selama penggeledahan di kediaman mantan pasangan presiden itu bulan lalu.Tim penasihat khusus juga mencurigai Kim Keon-hee berkolusi dengan dukun Jeon Seong-bae untuk memobilisasi sekitar 2.400 orang anggota Gereja Unifikasi guna membantu Kim Gi-hyeon mengamankan jabatan ketua partai, yang diduga menjanjikan dukungan pemerintah kepada gereja sebagai imbalannya.