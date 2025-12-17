Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Mantan Wamenlu Ditunjuk Sebagai Dubes Korsel untuk Indonesia

Write: 2025-12-17 14:17:02Update: 2025-12-17 15:05:40

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Rabu (17/12) mengumumkan bahwa Yoon Soon-gu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, telah ditunjuk sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia.

Yoon bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Korea pada 1988, dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Mesir, Belgia, dan Uni Eropa.

Ia juga bergabung dalam subkomite urusan luar negeri dan keamanan nasional di Komite Perencanaan Kebijakan Negara, yang berperan sebagai tim transisi pemerintahan Presiden Lee Jae Myung.
