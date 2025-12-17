Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Militer Korsel Informasikan Latihan di Perbatasan ke Korut

Write: 2025-12-17 14:32:52

Militer Korsel Informasikan Latihan di Perbatasan ke Korut

Photo : YONHAP News

Korps Marinir Korea Selatan telah melaksanakan latihan tembak laut dengan peluru tajam di sekitar Garis Batas Utara (NLL) di Laut Barat pada Selasa (16/12), setelah terlebih dahulu memberi pemberitahuan kepada Korea Utara melalui Komando PBB.

Sekitar pukul 2 siang pada hari Selasa, Brigade Marinir ke-6 dan Unit Marinir Yeonpyeong menggelar latihan tembak laut kuartal keempat tahun ini selama sekitar satu jam. Dalam latihan tersebut, howitzer swagerak K9 dikerahkan dan sekitar 100 tembakan dilepaskan. 

Militer Korea Selatan juga sebelumnya telah memberi pemberitahuan kepada Korea Utara terkait latihan Hoguk yang digelar pada 17-21 November.

Terkait hal tersebut, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah mengumumkan akan bekerja sama dengan Komando PBB untuk menerapkan berbagai langkah, termasuk pemberitahuan kepada Korea Utara, dalam latihan yang digelar di wilayah perbatasan, guna mencegah bentrokan tidak disengaja dan meredakan ketegangan militer antar-Korea.
