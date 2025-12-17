Kemenlu Korsel-AS Gelar Konsultasi soal Kebijakan terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Otoritas diplomatik Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar pertemuan perdana untuk membahas kebijakan terhadap Korea Utara serta tindak lanjut pasca-pertemuan puncak bilateral.Pertemuan “Konsultasi Tindak Lanjut Joint Fact Sheet KTT Korea Selatan–AS” digelar di gedung Kementerian Luar Negeri di Seoul pada Selasa (16/12).Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Biro Strategi dan Informasi Diplomatik Korea Selatan, Jeong Yeon-du, serta Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS untuk Korea Selatan, Kevin Kim.Pihak dari kedua negara membahas isi Joint Fact Sheet yang mencakup kebijakan terhadap Korea Utara, baik isu nuklir, kebijakan bidang militer, keamanan, dan langkah-langkah untuk memulai kembali dialog dengan Pyongyang.Lebih lanjut disebutkan bahwa Korea Selatan dan AS sepakat akan pentingnya koordinasi yang erat dalam mendorong kebijakan di Semenanjung Korea ke depan, serta berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi di berbagai tingkatan dalam bentuk konsultasi rutin.Di sisi lain, Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari yang sama menggelar pengarahan terpisah bagi korps diplomatik asing di Seoul dan perwakilan organisasi internasional. Dalam kesempatan tersebut, kementerian meminta dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah terkait Korea Utara.