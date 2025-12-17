KCNA: Putri Pemimpin Korut Berjalan di Depan Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Media Korea Utara mengabarkan kehadiran Pemimpin Kim Jong-un dan putrinya Kim Ju-ae dalam upacara peresmian pabrik daerah.Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Selasa (16/12), pemimpin Kim disambut sorak-sorai saat datang ke upacara peresmian pabrik daerah yang digelar pada 15 Desember di lima wilayah di seluruh negeri.Saat itu, Kim didampingi istrinya, Ri Sol-ju, serta putrinya, Kim Ju-ae. Keluarga Kim kembali tampil bersama setelah terakhir kali terlihat pada Juni lalu saat peresmian Kawasan Wisata Pesisir Wonsan-Kalma.Dalam pemberitaan tersebut, Kim Ju-ae kembali banyak ditampilkan, terlihat berjalan sambil menggandeng tangan Kim Jong-un atau berdiri berdampingan saat menerima laporan dari para pejabat.Ju-ae juga disampaikan berjalan di depan Kim Jong-un, sebuah momen yang dinilai tidak lazim karena seseorang berjalan di depan pemimpin tertinggi.