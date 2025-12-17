Indeks KOSPI Kembali Tembus Level 4.000

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) menguat 57,28 poin atau naik 1,43 persen, dan menutup sesi perdagangan hari Rabu (17/12) di level 4.056,41.Pemulihan indeks KOSPI terjadi di tengah berlanjutnya kekhawatiran atas potensi gelembung industri kecerdasan buatan serta sikap waspada menjelang rilis indikator ekonomi Amerika Serikat.Sedangkan, Indeks KOSDAQ yang didominasi sektor teknologi melemah 5,04 poin atau turun 0,55 persen dan ditutup di level 911,07.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 2,8 won terhadap dolar AS dan mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.479,8 won per dolar.