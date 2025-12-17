Korsel dan AS Bahas Pelaksanaan Kesepakatan Pemimpin Kedua Negara

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac dilaporkan bertemu dengan Menteri Energi AS Chris Wright di Washington, D.C. pada Rabu (17/12).Berdasarkan informasi yang didapat, Wi bertemu Wright di lokasi yang tidak diungkapkan di pusat kota Washington untuk membahas cara-cara untuk segera melaksanakan ringkasan kesepakatan bersama yang diterbitkan setelah KTT Korea Selatan-AS baru-baru ini.Wright bertugas mengawasi sektor nuklir AS sehingga pertemuan tersebut diyakini berfokus pada penguraian kesepakatan bilateral terkait isu-isu seperti pengayaan uranium sipil Korea Selatan dan daur ulang bahan bakar nuklir bekas yang tercantum dalam ringkasan kesepakatan.Perhatian juga tertuju pada apakah kedua belah pihak membahas cara-cara untuk menghindari pembatasan dalam perjanjian kerja sama nuklir bilateral terkait transfer bahan nuklir untuk keperluan militer, sebagai bagian dari upaya Seoul untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.Wi pada Selasa (16/12) mengatakan kepada wartawan saat tiba di Bandara Internasional Dulles bahwa ia akan menjajaki kemungkinan perjanjian bilateral terpisah dengan AS untuk mendorong upayanya membangun kapal selam bertenaga nuklir.Wi dijadwalkan mengunjungi New York pada Kamis (18/12) sebelum kembali ke Korea Selatan. Meskipun jadwal detailnya di sana belum diungkapkan, ia diperkirakan akan mengunjungi markas PBB.